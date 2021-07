Arresto Moscardelli per concorsi Asl, il segretario Lazio Astorre: “Claudio si è dimesso”

LATINA – Dopo l’arresto, questa mattina del segretario provinciale di Latina del Pd Claudio Moscardelli, parla il segretario regionale Dem del Lazio, Bruno Astorre e annuncia le dimissioni dell’esponente pontino di lungo corso, già senatore del Pd.

“Questa mattina ho appreso dal diretto interessato la notizia degli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta dei concorsi alla Asl del segretario provinciale di Latina, Claudio Moscardelli, che ha subito rassegnato le dimissioni dal ruolo che ricopriva”. Lo scrive in un comunicato il senatore Bruno Astorre, segretario Pd Lazio. “Gli sono vicino in questo momento e – prosegue – sono certo che Claudio saprà dimostrare la sua completa estraneità a tutti i fatti. Mi confronterò subito con il partito nazionale per procedere al commissariamento per lavorare al turno di amministrative che ci attende ad ottobre. Restiamo in attesa di sviluppi e, come sempre, confidiamo nel lavoro della magistratura”.