Basket, la Benacquista Latina annuncia l’arrivo di Todor Radonjic

LATINA – Todor Radonjic farà parte della squadra di Gramenzi. La Benacquista Assicurazioni Latina Basket annuncia ufficialmente di aver siglato un accordo annuale con l’atleta che farà parte del roster nerazzurro nel campionato di Serie A2 al quale prenderà parte il club del Presidente Lucio Benacquista nella stagione 2021/22.

Radonjic, ala grande, classe 1997 per 197 cm di altezza e 90 kg di peso è montenegrino di passaporto, ma italiano di formazione cestistica: «Non ho avuto alcun dubbio nell’accettare la proposta di Latina Basket, perché la solidità, la buona organizzazione e la serietà del club sono noti a livello nazionale. Avevo già tante informazioni molto positive sulla società pontina e aver parlato con coach Gramenzi, che conosco e stimo come allenatore, pur avendolo incontrato sempre solo come avversario, è stato un ulteriore e importante stimolo».

Todor, “Tosho” per gli amici, è reduce da una brillante promozione in Serie A2 con la maglia di Fabriano e in questi giorni è tornato nella sua terra d’origine: “Ma è pronto a iniziare un programma di allenamento individuale, seguito da un preparatore fisico, per arrivare in buona forma all’appuntamento con la nuova stagione, che lo vedrà indossare la maglia della Benacquista Assicurazioni Latina Basket”, dicono dalla società sportiva che dà a Tosho “il benvenuto in casa nerazzurra e un sincero e caloroso in bocca al lupo, per questa esperienza con la maglia della Latina Basket, da parte del Presidente Commendator Lucio Benacquista e di tutta la società pontina”.