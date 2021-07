Covid, 19 positivi in una settimana in provincia di Latina

LATINA – Sono in totale 19 i positivi al Covid nell’ultima settimana dal 30 giungo al 6 luglio, secondo il report settimanale della Asl di Latina. zero i decessi 409 i guariti, 4 i ricoveri e ben 31881 le vaccinazioni. Dei 19 nuovi positivi, 3 si registrano ad Aprilia, Formia, Latina e Sermoneta, 2 a Cisterna, Fondi e Terracina, 1 a Minturno. A partire dal 30 Giugno 2021, a seguito della chiusura degli Istituti Scolastici, i dati epidemiologici non saranno pubblicati.