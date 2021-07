Festival Pontino, al Castello Caetani un Trio d’eccezione

SERMONETA – Un trio d’eccezione quello che si esibirà al Castello Caetani di Sermoneta per il 57° Festival Pontino di Musica sabato 17 luglio (ore 21, in caso di pioggia il concerto si terrà nelle Scuderie del Castello; si rispetterà l’ordine di prenotazione del pubblico).

Troveremo sul palco la violinista Liza Ferschtman (in foto), il violoncellista Giovanni Gnocchi e il pianista Andrea Lucchesini, musicisti di prestigio internazionale, docenti ai Corsi di perfezionamento di Sermoneta (Lucchesini da quest’anno). Tre grandi solisti che condividono fra loro l’impegno per l’insegnamento e la passione per la musica da camera. Insieme i tre musicisti eseguono il pezzo conclusivo della serata, il Trio per archi e pianoforte n. 7 in si bemolle maggiore op. 97 “L’Arciduca” di Beethoven. Il musicista di Bonn lo ultimò nel 1811 e lo eseguì lui stesso al pianoforte in prima esecuzione nel 1814, in quella che fu la sua ultima apparizione come pianista in pubblico a causa dell’aggravarsi della sordità. Beethoven lo dedicò all’Arciduca Rodolfo d’Austria, suo allievo e protettore che ebbe in dedica anche altre importanti produzioni, come la Missa Solemnis e il Quarto e Quinto Concerto per pianoforte. Si sa che Beethoven fu molto felice della composizione di questo Trio (il settimo in ordine di catalogo), che si caratterizza per la felicità dell’invenzione, le dimensioni imponenti, quasi di respiro sinfonico, e la scrittura equilibrata e concertante fra i tre solisti.Il concerto si apre con una selezione da Huit morceaux pour violon et violoncelle op. 39 (1909) opera di raro ascolto, in stile tardoromantico, del compositore russo Reinhold Glière e prosegue con il Duo per violino e violoncello op. 7 di Zoltán Kodály, opera giovanile del 1914, riecheggiante della musica popolare magiara.

Per sopraggiunti impedimenti del maestro Petracchi, invece, non si terrà il concerto di domenica 18 luglio. Il Campus Internazionale di Musica di Latina è stato costretto ad annullarlo.