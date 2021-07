Incendio in un’azienda di rifiuti elettronici a Latina

LATINA – Questa mattina alle 10 i Vigili del Fuoco del Comando di Latina sono intervenuti in via Capograssa, dopo la segnalazione di un incendio in un capannone di una azienda dedita al recupero e riciclaggio di rifiuti elettronici. Sul posto, la squadra antincendio aziendale ha provveduto a chiamare il 115 e ad attuare le prime misure necessarie per contenere le fiamme. L’arrivo delle squadre dei Vigili del Fuoco è stato fondamentale per domare l’incendio grazie anche al dispiegamento dei mezzi operativi del Comando di Latina: due APS (AutoPompaSerbatoio), due autobotti VF., una Autoscala VF. Sul posto un’autobotte della Protezione Civile che ha fornito ulteriore apporto d’acqua alle squadre VF. Le operazioni di spegnimento, smistamento e bonifica sono durate fino alle ore 13 e fortunatamente non si registrano persone coinvolte.