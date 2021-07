“La carne è cotta male”, scoppia la lite a Cisterna tra cliente e ristoratore

CISTERNA– Non ha gradito la cottura degli alimenti e si è scatenata una lite violenta tra cliente e ristoratore che ha portato gli agenti del Commissariato Distaccato di Cisterna a denunciare entrambi per lesioni e minacce, e un’ amica dell’avventore per furto.

La storia comincia con le lamentele del cliente sul grado di cottura della carne appena servita, il ristoratore reagisce e segue un violento parapiglia tra i due uomini. A quel punto l’amica dell’avventore nel tentativo di riportare la calma si è offre di saldare immediatamente il conto ma, una volta giunta in cassa, prende il telefono cellulare di uno dei proprietari del locale e lo nasconde nella sua borsa, ma viene vista. Viene così chiesto l’intervento dei poliziotti che, visionati i filmati delle telecamere di sorveglianza, chiedono alla donna di restituire il telefono al legittimo proprietario.