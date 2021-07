Latina, condannati per rapina e estorsione “Patatino” e “Prosciutto” Di Silvio

LATINA – Otto anni di reclusione ad Antonio Di Silvio e quattro a Ferdinando, figli di Romolo Di Silvio, in carcere per l’omicidio di Fabio Buonamano, e appartenenti al noto clan stanziale a Latina, entrambi condannati per rapina ed estorsione. Il primo, 29 anni detto, Patatino, il secondo, 23, noto negli ambienti come Prosciutto, sono stati condannati dal Tribunale di Latina per i fatti avvenuti ad agosto dello scorso anno quando erano entrati con la forza in casa di un giovane dal quale pretendevano la restituzione di una somma, un debito di droga, e in presenza della mamma del ragazzo erano arrivati a minacciarlo anche con una pistola puntata alla testa per poi andarsene portando via alcuni effetti personali del giovane. A denunciarli la mamma della vittima.