Latina è pronta per “La notte bianca dei saldi”

LATINA – Si terrà sabato sera, fino a mezzanotte, “La notte bianca dei saldi” in centro a Latina organizzata, come ogni anno, da tutti gli imprenditori del posto. Appuntamento sabato prossimo, 3 luglio, fino a mezzanotte approfittando del fatto che non c’è più il coprifuoco. “Abbiamo voluto creare questa manifestazione, come ormai è nostro solito, e siamo certi che i cittadini risponderanno bene, così come hanno fatto i commercianti, la quasi totalità infatti ha dato il suo ok per restare aperto fino a tardi”, spiega Walter Tomassi che la promuove da sempre.

Ne abbiamo parlato con lui su Radio Immagine