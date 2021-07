Matteo Mauri commissario del Pd Latina

LATINA – E’ arrivata a tempo di record la nomina da parte del segretario nazionale Pd Enrico Letta del commissario per Latina. Il leader Dem ha scelto Matto Mauri, già viceministro degli Interni, attualmente deputato e responsabile Pd per l’Immigrazione.

La Commissione nazionale di garanzia del PD, come previsto dallo Statuto, ha sospeso dal Partito Claudio Moscardelli, segretario provinciale del PD di Latina dimissionario, in seguito alla misura cautelare degli arresti domiciliari cui è stato sottoposto nell’inchiesta sui concorsi truccati alla Asl di Latina.