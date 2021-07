Sezze, a due mesi dal World Record, “allenamento” sulle Dolomiti per Cristian Nardecchia

SEZZE – Il programma di allenamento è da tempo entrato nella sua fase più intensa visto che tra due mesi, tra sabato 11 e domenica 12 settembre, l’atleta setino Cristian Nardecchia proverà a conquistare il nuovo Official World Record di dislivello in 24 ore in sella alla sua biciletta. Nella marcia di avvicinamento all’evento c’è la tappa di domani, una prova di resistenza alla celebre Maratona delle Dolomiti.

Per l’impresa Cristian ha scelto via Monticello, un percorso di 570 metri con pendenza media del 14%. Parametri studiati appositamente per l’obiettivo che è percorrere tra discesa e salita una distanza che si avvicina ai 18000 metri, ovvero il doppio dell’Everest. Da qui il nome della sfida, +Doubleveresting, più del doppio dell’Everest, perché Nardecchia per il nuovo record, dovrà fare meglio dello spagnolo Tiago Ferreira che ha percorso una salita di circa 1,5 km per 83 volte, fissando il record di dislivello a 17.753

mt in 23h e 34 secondi.

“ALLENAMENTO” SULLE DOLOMITI – Per non lasciare nulla al caso ed allenarsi in vista dell’appuntamento di settembre, Cristian domani prenderà parte alla Maratona delle Dolomiti, che lo vide trionfare nel 2016. Vincitore assoluto nella gara più famosa delle granfondo, su un percorso di 140 km, 4.500 metri di dislivello e migliaia di partecipanti. Gli obiettivi domani saranno però diversi, perché la sua partecipazione rientra nella tabella di marcia di preparazione iniziativa ad aprile. “I sacrifici non mi pesano”, dichiara subito Cristian, malgrado dieta e carichi di lavoro da seguire sono da veri professionisti, secondo una linea dettata dal preparatore atletico Daniele Tarsi.

LA DIETA – Riso, pasta, carne verdure, zero dolci e alcolici, la massa magra dovrà scendere fino al 5.5/6 %. Uscite da dieci ore, sostenuto da amici e appassionati. “In paese a Sezze)si parla tantissimo di questa mia sfida – continua Nardecchia –, ogni volta che provo il percorso in via Monticello avverto il calore della gente e molti ciclisti vogliono scattare selfie con il sottoscritto”. Grande incitamento dai compaesani di Cristian, la cui passione passione per le due ruote è stata trasmessa dalla famiglia. “Lungo il percorso – fa notare Nardecchia – c’è il negozio di fiori di mia moglie. E’ un modo per sentirli più vicini, come avviene tutte le volte che mi metto in sella”.

A proposito Cristian tenterà il nuovo Official World Record di dislivello in 24 ore con una BMC di produzione svizzera. A sostenere la sfida ci sono SM Consulting, Green Model, Edil Commerciale, Mit, Sugo e Paco Sport.