Covid, terza dose di vaccino agli over 80, oltre 10mila prenotazioni su Salute Lazio

LATINA – Sono oltre 10mila le prenotazioni effettuate per la terza dose di vaccino contro il covid per gli over 80, partite questa notte su https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/MAIN/HOME. Si può scegliere il centro vaccinale o la farmacia vicino casa o andare dal proprio medico di famiglia contattandolo direttamente se quest’ultimo partecipa alla campagna vaccinale. Nel frattempo nel Lazio la dose di richiamo è già stata somministrata ad oltre 10mila utenti super fragili (dializzati e trapiantati).

Oltre l’82% della popolazione over 12 e l’88% della popolazione over 18, inoltre ha chiuso il percorso vaccinale. Il Lazio resta una delle regioni europee con i tassi di copertura vaccinale tra i più alti.

Ed è già ora di pensare al vaccino antinfluenzale che dai medici di famiglia comincerà dalla prima settimana di ottobre. Gratuito per gli over 65, per le categorie a rischio, gli operatori sanitari, le forze dell’ordine, e i donatori di sangue.

I CASI DI OGGI – Oggi nel Lazio i casi sono in aumento: 334 nuovi casi positivi (+59), in calo rispetto a giovedì 23 settembre (-38), 6 i decessi (+2), 382 i ricoverati (-7), 59 le terapie intensive (-1) e 375 i guariti; 20 i positivi registrati a Latina e provincia. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,4%. Rt e incidenza rimangono stabili ed è bassa la pressione sulla rete ospedaliera.

Esenzioni ticket: visto il protrarsi dello stato di emergenza in relazione al Covid-19, la Regione Lazio ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2021 la scadenza del rilascio del certificato di esenzione per reddito E01, E02, E03, E04 e per esenzione per patologia. Resta fermo l’obbligo degli assistiti di comunicare all’Azienda sanitaria di appartenenza eventuali variazioni intervenute.