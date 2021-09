Aprilia, la polizia scopre una piantagione di marijuana: arrestato un 23enne

LATINA – Aveva messo su una coltivazione di marijuana nascosta tra i campi di mais, ben 55 piante che non sono sfuggite agli agenti del commissariato di Cisterna. In manette è finito un ragazzo di 23 anni di Aprilia, accusato di produzione e traffico di sostanze stupefacenti.

L’indagine è stata condotta ricorrendo ai più recenti strumenti di investigazione anche con l’utilizzo di un drone, fondamentale per l’esatta geolocalizzazione della piantagione nella zona di Campo di Carne, nascosta alla vista. All’operazione hanno preso parte anche le due unità cinofile Odina e Isco, condotte dagli agenti della sezione specializzata di Nettuno.

In casa il ragazzo aveva alcuni pacchi dello stesso stupefacente già pronti per essere venduti, circa di 750 grammi, oltre a materiale da imballaggio e una perfetta replica di una pistola tipo Beretta 7.65 con colpo in canna sul cui reale funzionamento è in corso perizia tecnica. Gli agenti hanno inoltre cautelativamente ritirato tre fucili regolarmente detenuti dal padre convivente dell’arrestato, sia per il contesto ambientale descritto, sia perché risultati accessibili anche ai familiari conviventi. L’uomo è stato anche denunciato per negligente custodia delle armi e del relativo munizionamento.