Covid, due pazienti sono deceduti a Latina e Itri

LATINA – Due persone sono morte per covid nelle scorse 24 ore a Latina e Itri. Un dato che interrompe una lunga striscia senza vittime: da un mese a questa parte, esattamente dal 18 settembre non si erano registrati morti per covid sul territorio della Asl di Latina e i precedenti risalivano rispettivamente al 31 e al 13 agosto.

Sul fronte dei contagi, invece, i nuovi casi sono in linea con i giorni precedenti e sono 35 (dopo i 42 di giovedì e i 22 di ieri) e nessuna particolare criticità viene segnalata nel bollettino ufficiale di oggi. Latina il Comune che ne conta di più con 10.

I casi sono emersi ad Aprilia 8, Cori 4, Fondi 3, Itri 1, Latina 10, Lenola 1, Maenza 1, Pontinia 2, Priverno 1, Roccagorga 1, Sezze 1, Spigno Saturnia 2. Un solo paziente è stato ricoverato per la severità dei sintomi. Le guarigioni nelle ultime 24ore sono state 17.

Le vaccinazioni eseguite sono state 1.667.