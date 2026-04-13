CRONACA
Latina, auto finisce contro un albero in via dell’Agora
Un incidente autonomo ha creato qualche disagio alla circolazione questo pomeriggio a Latina. Per cause ancora da accertare, poco prima delle 17 il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva via dell’Agora, invadendo la corsia e andando a sbattere contro un albero. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri per gestire la viabilità, disponendo temporaneamente il senso unico alternato per permettere i rilievi del sinistro. Non si registrano persone gravemente ferite.
CRONACA
Dà in escandescenza in Piazza del Popolo, uomo fermato dalla Polizia
Momenti di tensione nel primo pomeriggio a Latina, in Piazza del Popolo, dove intorno alle 14.30 un uomo di origine straniera ha dato in escandescenze attirando l’attenzione dei presenti. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato, allertate da alcuni cittadini. Alla vista degli agenti, l’uomo si è dato alla fuga dirigendosi verso Via Duca del Mare, ma è stato bloccato poco dopo. Durante l’intervento sono emerse anche criticità legate alle condizioni igieniche dell’uomo, che hanno reso necessario adottare precauzioni da parte degli operatori. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 con ambulanza e auto medica per gli accertamenti del caso.
CRONACA
Sermoneta, cambia il regolamento per l’uso degli impianti sportivi
Il Comune di Sermoneta modifica il regolamento per l’utilizzo delle palestre scolastiche e degli impianti sportivi, introducendo una novità pensata per rispondere alle esigenze delle associazioni del territorio. L’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppina Giovannoli, su proposta del consigliere delegato allo sport Mauro Mariotti, ha infatti anticipato al 15 maggio il termine per la presentazione delle domande per l’assegnazione degli spazi, rispetto alla precedente scadenza fissata al 15 luglio.
La modifica nasce dal confronto con le realtà sportive locali e punta a migliorare l’organizzazione delle attività, consentendo alle associazioni di programmare con maggiore anticipo la stagione e di disporre delle strutture già dai primi giorni di settembre. Parallelamente, il nuovo calendario permetterà anche all’Ufficio Sport di gestire in modo più efficiente l’istruttoria delle richieste.
“Promuoviamo lo sport come valore sociale, educativo e di benessere – ha spiegato Mariotti – mettendo a disposizione delle associazioni spazi adeguati per attività e iniziative rivolte a tutte le fasce d’età”. Il consigliere ha sottolineato come la revisione del regolamento rappresenti il risultato di un dialogo continuo con il territorio, in particolare con le associazioni impegnate nei campionati federali, che necessitano di tempi più ampi per completare le iscrizioni.
Il provvedimento, approvato all’unanimità dal Consiglio comunale, si inserisce in una strategia più ampia che mira a rafforzare la collaborazione tra istituzioni e realtà sportive locali, favorendo la diffusione della pratica sportiva, la partecipazione dei giovani e il senso di comunità.
CRONACA
Pesca con reti non conformi e abbandono di rifiuti lungo il fiume: sequestri e denunce tra Terracina e Priverno
Controlli, sequestri e denunce tra Terracina e Priverno, dove le Guardie Ittiche Volontarie della FIPSAS hanno portato avanti un’operazione di monitoraggio lungo i principali corsi d’acqua dell’Agro Pontino.
Il pattugliamento ha interessato diversi comuni, tra cui Pontinia, Sabaudia e Sonnino, con controlli su canali e fiumi come il Sisto, l’Amaseno e l’Ufente. Il bilancio parla di 18 pescatori controllati e 6 sanzioni per un totale di circa 400 euro, legate principalmente alla mancanza di licenze e tesserini.
L’episodio più significativo è avvenuto lungo il Canale Botte, dove alcuni pescatori di frodo sono stati sorpresi mentre utilizzavano lo “jacco”, una rete vietata perché altamente impattante sull’ecosistema. Alla vista degli operatori si sono dati alla fuga, abbandonando attrezzature e pescato, che è stato recuperato e, quando possibile, reimmesso in acqua. Ancora più grave la scoperta sulle sponde del fiume Ufente, nel territorio di Terracina, dove sono stati rinvenuti fusti di vernice e solventi abbandonati tra la vegetazione, con parte del materiale già sversato sul terreno a pochi metri dal corso d’acqua. Il materiale è stato sequestrato e segnalato alla Procura della Repubblica, che ha avviato accertamenti per risalire ai responsabili. All’interno dei contenitori sarebbero stati individuati elementi riconducibili ad attività edilizie della zona.
L’operazione evidenzia ancora una volta la fragilità dell’ecosistema locale e il ruolo fondamentale svolto dalle Guardie Ittiche volontarie, impegnate quotidianamente nel controllo del territorio nonostante risorse limitate.
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