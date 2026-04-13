CRONACA
Roccasecca dei Volsci, sanzione per pascolo abusivo in un’area bruciata
A Roccasecca dei Volsci i Carabinieri Forestali hanno sanzionato un uomo per pascolo abusivo in un’area boscata percorsa da incendio. L’intervento è stato effettuato nei giorni scorsi dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Priverno durante un’attività di controllo del territorio. In località Monte Martavello, nell’area Campo Volo, è stata accertata la presenza di dieci bovini al pascolo senza custode all’interno di un’area boschiva di proprietà comunale.
Dagli accertamenti è emerso che la zona risultava già interessata da incendi negli anni passati, l’ultimo dei quali risalente al 2025. Una condizione particolarmente rilevante perché le normative vietano il pascolo nelle aree percorse dal fuoco, per favorire la ricostituzione naturale del bosco e la tutela dell’ecosistema. I Carabinieri Forestali, dopo le verifiche, sono risaliti al proprietario degli animali, nei confronti del quale è stata elevata una sanzione amministrativa per violazione della normativa sugli incendi boschivi. La legge prevede per ogni capo di bestiame una sanzione compresa tra 45 e 90 euro, secondo quanto stabilito dalla legge quadro n. 353 del 2000.
CRONACA
Latina, auto finisce contro un albero in via dell’Agora
Un incidente autonomo ha creato qualche disagio alla circolazione questo pomeriggio a Latina. Per cause ancora da accertare, poco prima delle 17 il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva via dell’Agora, invadendo la corsia e andando a sbattere contro un albero. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri per gestire la viabilità, disponendo temporaneamente il senso unico alternato per permettere i rilievi del sinistro. Non si registrano persone gravemente ferite.
CRONACA
Dà in escandescenza in Piazza del Popolo, uomo fermato dalla Polizia
Momenti di tensione nel primo pomeriggio a Latina, in Piazza del Popolo, dove intorno alle 14.30 un uomo di origine straniera ha dato in escandescenze attirando l’attenzione dei presenti. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato, allertate da alcuni cittadini. Alla vista degli agenti, l’uomo si è dato alla fuga dirigendosi verso Via Duca del Mare, ma è stato bloccato poco dopo. Durante l’intervento sono emerse anche criticità legate alle condizioni igieniche dell’uomo, che hanno reso necessario adottare precauzioni da parte degli operatori. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 con ambulanza e auto medica per gli accertamenti del caso.
CRONACA
Sermoneta, cambia il regolamento per l’uso degli impianti sportivi
Il Comune di Sermoneta modifica il regolamento per l’utilizzo delle palestre scolastiche e degli impianti sportivi, introducendo una novità pensata per rispondere alle esigenze delle associazioni del territorio. L’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppina Giovannoli, su proposta del consigliere delegato allo sport Mauro Mariotti, ha infatti anticipato al 15 maggio il termine per la presentazione delle domande per l’assegnazione degli spazi, rispetto alla precedente scadenza fissata al 15 luglio.
La modifica nasce dal confronto con le realtà sportive locali e punta a migliorare l’organizzazione delle attività, consentendo alle associazioni di programmare con maggiore anticipo la stagione e di disporre delle strutture già dai primi giorni di settembre. Parallelamente, il nuovo calendario permetterà anche all’Ufficio Sport di gestire in modo più efficiente l’istruttoria delle richieste.
“Promuoviamo lo sport come valore sociale, educativo e di benessere – ha spiegato Mariotti – mettendo a disposizione delle associazioni spazi adeguati per attività e iniziative rivolte a tutte le fasce d’età”. Il consigliere ha sottolineato come la revisione del regolamento rappresenti il risultato di un dialogo continuo con il territorio, in particolare con le associazioni impegnate nei campionati federali, che necessitano di tempi più ampi per completare le iscrizioni.
Il provvedimento, approvato all’unanimità dal Consiglio comunale, si inserisce in una strategia più ampia che mira a rafforzare la collaborazione tra istituzioni e realtà sportive locali, favorendo la diffusione della pratica sportiva, la partecipazione dei giovani e il senso di comunità.
Più Letti
-
TITOLI19 ore fa
I quotidiani di Latina in un click – 13 aprile 2026
-
TITOLI2 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 12 aprile 2026
-
TITOLI3 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 11 aprile 2026
-
TITOLI4 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 10 aprile 2026
-
TITOLI5 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 9 aprile 2026
-
TITOLI6 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 8 aprile 2026
-
TITOLI7 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 7 aprile 2026
-
TITOLI1 settimana fa
I quotidiani di Latina in un click – 4 aprile 2026