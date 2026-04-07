Danni per il vaccino Covid, una donna di Latina ottiene un vitalizio

Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato la mozione presentata dal consigliere Orlando Angelo Tripodi (FI) per rafforzare le politiche di prevenzione contro il Papilloma Virus umano (HPV), tra le principali cause di tumori, a partire da quello del collo dell’utero. Il provvedimento impegna la Regione a potenziare le campagne di sensibilizzazione e ad ampliare l’accesso alla vaccinazione, prevedendo in particolare l’estensione della gratuità del vaccino per le donne non ancora vaccinate fino ai 30 anni di età, anche in occasione degli screening cervicali come Pap-test e HPV DNA test. Allo stesso tempo, si punta a rafforzare le strategie di recupero della vaccinazione per i ragazzi dopo i 18 anni, ad ampliare il coinvolgimento dei medici di medicina generale, dei pediatri e degli specialisti e a favorire accordi con le farmacie per rendere la somministrazione più capillare sul territorio.

La vaccinazione antiHPV è offerta gratuitamente in tutte le Regioni italiane ai ragazzi e alle ragazze a partire dal compimento del 12° anno di età e, in molte realtà locali, viene proposta anche oltre questa fascia di età con modalità di recupero o catchup. Tuttavia, i dati nazionali mostrano che le coperture vaccinali rimangono al di sotto degli obiettivi raccomandati, con nessuna Regione che raggiunge il target del 95 % previsto dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale nelle coorti di riferimento, pur con un trend in crescita rispetto all’anno precedente. Nelle coorti più giovani la copertura per le ragazze si attesta poco oltre il 50 % e per i ragazzi poco oltre il 44 %, con incrementi anno su anno ma ancora lontani dagli obiettivi di salute pubblica.

Nel Lazio, allo stato attuale, l’offerta gratuita dell’HPV è già prevista fino ai 26 anni per le ragazze e ai 26 anni per i ragazzi nati a partire dal 2006, con possibilità di accesso anche per categorie a rischio e in occasione di screening oncologici. Con l’approvazione di questa mozione, la Regione intende colmare un vuoto nell’offerta vaccinale e offrire una tutela più ampia a donne e uomini fino ai 30 anni, facilitando l’accesso anche tramite i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia: professionisti che, per la loro prossimità alla comunità, possono favorire la presa in carico, l’informazione individuale e la somministrazione su base territoriale. Parallelamente, si apre la strada a accordi con le farmacie e altri punti di somministrazione, rafforzando così l’accessibilità e la diffusione di questa importante forma di prevenzione.

“Con l’approvazione di questa mozione rafforziamo in modo concreto le politiche di prevenzione nella nostra Regione. Il papilloma virus è una minaccia reale non solo per i più giovani, ma anche per le donne e gli uomini in età adulta, con conseguenze che possono incidere sulla salute e sulla fertilità. Estendere la vaccinazione gratuita fino ai 30 anni significa colmare un vuoto e offrire una tutela più ampia, mentre il collegamento diretto tra screening e vaccinazione e il coinvolgimento delle farmacie e dei medici di base consentiranno di semplificare l’accesso e aumentare l’adesione. Investire sulla prevenzione oggi significa ridurre domani il numero dei tumori HPV correlati e i costi per il sistema sanitario, migliorando al tempo stesso la qualità della vita dei cittadini”. dichiara Orlando Angelo Tripodi, vicepresidente della commissione Sanità in Consiglio regionale del Lazio.