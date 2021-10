Covid, a Latina e provincia 22 nuovi positivi

LATINA – Nel Lazio venerdì 15 ottobre si sono registrati 348 nuovi casi positivi in salita (+73), ma sono stati anche eseguiti più tamponi per l’entrata in vigore del green pass e il rapporto positivi-tamponi è sceso al 0,8%. Si sono registrati 7 decessi e il conteggio sale a 8707 deceduti per covid nella regione da inizio pandemia a oggi. Scendono i ricoverati in area medica, stabili le terapie intensive. Secondo il monitoraggio settimanale dell’ISS, l’indice di RT e l’incidenza sono in calo e il rischio covid è considerato basso.

A Latina 22 positivi quasi la metà rispetto alla giornata di giovedì quando erano stati 42.

La campagna vaccinale ha superato 90% della popolazione adulta e oltre 84% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale. Va bene anche l’adesione alla Terza dose: sono state somministrate oltre 34mila dosi agli over 80. Aumenta anche il numero degli ove 60 che si sono prenotato per la terza dose, che ora sono oltre 6mila.