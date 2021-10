Vincenzo Zaccheo: “Oggi nessuna casacca, voglio servire la mia città”

LATINA – Dieci anni di assenza dall’agone politico terminati in un colpo solo quando nel 2010 Forza Italia ha firmato la sfiducia, non sono riusciti a fiaccare la voglia di Vincenzo Zaccheo di tornare protagonista. Aveva già scelto di presentarsi alle Amministrative 2021 a Latina prima che il centrodestra si coalizzasse intorno al suo nome, oggi lo fa appoggiato da FdI, Lega, FI, Udc, Rinascimento con Sgarbi, e dalle liste civiche Cambiamo Latina, Vola Latina e Latina nel cuore.

L’ultima volta che è stato in radio da noi stava per diventare sindaco di Latina per la seconda volta, oggi è tornato con lo spirito di convincere. Già parlamentare, già consigliere regionale (oltre che comunale e provinciale), ha fatto politica da sempre e sempre a destra. La sede di Alleanza Nazionale è stata a lungo la sua seconda casa, ma in una recente conferenza stampa ha tenuto a rimarcare di non avere più un punto di riferimento nazionale e di considerare Latina e i suoi cittadini, il suo vero partito. “Ho avuto la fortuna di essere scelto da Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Vittorio Sgarbi, da Cesa, Brugnaro e Toti, e ho accettato la candidatura per servire la mia città”, ha spiegato intervenendo su Radio Immagine.

Una seconda canche dopo quel mandato rimasto a metà: “In questi anni mi sono sempre interessato dei problemi legati alla mia città e anche alla mia provincia. Ho anche cercato di studiare nuove dinamiche che potessero dare una svolta alla nostra città e se dovessi diventare sindaco so già dove andare a prendere le risorse”, ha detto.

Promette di ripartire dal Concorso Internazionale di idee per la Marina di Latina e di trasformare la Abc, l’azienda municipalizzata per i beni comuni nata negli ultimi anni per gestire il servizio di raccolta dei rifiuti, in una multiservizi. Sul Comune dice: “Macchina inceppata” e critica “l’assenza di visione politica”.

Stasera chiuderà la campagna elettorale in largo Tartini nel quartiere Q5 alle 18.

IL PODCAST