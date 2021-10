Latina, ultimo giorno di campagna elettorale per i nove candidati sindaco: la mappa delle location

LATINA – Oggi è l’ultimo giorno di campagna elettorale prima del silenzio obbligatorio alla vigilia della tornata Amministrativa che in provincia di Latina riguarda 12 comuni. Si vota domenica 3 ottobre per tutta la giornata, dalle 7 alle 23, e lunedì 4, dalle 7 alle 15. Lo spoglio inizierà al momento della chiusura delle urne. L’eventuale secondo turno, come previsto dalla legge, si terrà a due settimana di distanza, il 17 e 18 ottobre agli stessi orari, ma solo nei comuni sopra i 15 abitanti.

I nove candidati alla carica di sindaco a Latina sosteranno in otto location scelte dentro e fuori la Circonvallazione, mentre uno dei candidati ha deciso per un tour nei borghi. Nessuno però chiuderà la campagna elettorale al Lido. In queste ore sui social i candidati lanciano gli ultimi messaggi agli elettori, ma c’è anche qualcuno si diverte a sdrammatizzare con un po’ di satira. In realtà la tensione in tutti i gruppi è alle stelle. Il centrodestra rivuole la città, Coletta chiede agli elettori il secondo tempo, Annalisa Muzio si auto definisce terzo polo, centrale tra i primi due, Zuliani ha lasciato il Pd e il suo lettorato storico per esplorare quello di Azione, Bottoni è passato dall’impegno per i consumatori a quello di una candidatura civica che scavalca a destra la colazione conservatrice. Gli altri tre candidati, Ambrosetti, Mancino e Sciaudone si divideranno il voto della Sinistra storica.

GLI APPUNTAMENTI – Ma vediamo uno ad uno quali sono gli appuntamenti seguendo l’ordine cronologico, a beneficio dei cittadini che volessero fare un giro tra i comizi.

Il primo a dare appuntamento è Andrea Ambrosetti, candidato del Partito Comunista Italiano che sarà in Parco Falcone e Borsellino dalle 17 alle 19 circa.

Alle 18 prenderà il via l’incontro conclusivo di Antonio Mancino, candidato della Sinistra Italiana che sarà presso la ex Casa Cantoniera di Borgo Sabotino per l’evento “Bentornata Sinistra” al quale parteciperanno l’onorevole Serena Pellegrino e la senatrice Elena Fattori.

Alle 18,30 in Largo Tartini in Q5, il candidato del centrodestra Vincenzo Zaccheo sostenuto da FdI, Lega, FI, Udc, Rinascimento con Sgarbi, e dalle liste civiche Cambiamo Latina, Vola Latina e Latina nel cuore. Lega e Fratelli d’Italia hanno già chiuso le rispettive campagne elettorali rispettivamente ieri in Piazza Dante e mercoledì in un locale di Borgo Grappa

Alle 19, nel centro di Latina, in Largo Palos de La Frontera sotto i portici dell’Intendenza di Finanza, si terrà il comizio di chiusura di Annalisa Muzio, candidata con la Lista fare Latina e Partito Liberale Europeo

Dalle 19.30 in poi, nella zona pedonale all’incrocio fra via Umberto I e viale Eugenio di Savoia, si svolgerà la chiusura della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle con il candidato sindaco Gianluca Bono e i candidati della lista, un evento dal titolo Rock in MoVimento.

Sempre a partire dalle 19.30, in Viale Italia, si terrà l’evento per la chiusura della campagna elettorale per Damiano Coletta sindaco. Presentano la serata Alga Madia e Renato Chiocca. Il programma della serata prevede dalle 19.30: musica, testimonianze, endorsement per il sindaco Coletta. Alle 21.30: omaggio ad Antonio Pennacchi con una lettura. A seguire, intervento dell’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. Alle 21.45: comizio di Damiano Coletta.

Alle 20 all’Evergreen di Via Sezze chiuderà la sua campagna elettorale Nicoletta Zuliani. Una festa – annuncia dal suo manifesto – con uno spettacolo di giocoleria pirotecnica e il concerto del Camilletti Jazz Quartet.

Sergio Sciaudone candidato con la sua lista civica Solidarietà Sociale sarà nomade: “Farò un giro nei borghi”.