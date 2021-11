Camper in piazza, convegni e incontri: la Polizia di Stato in campo contro la violenza sulle donne

LATINA – La Questura di Latina, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, ha organizzato diverse iniziative di informazione e sensibilizzazione sul territorio nell’ambito della campagna permanente “…questo non è amore”, dedicata al contrasto della violenza di genere e migliorare l’azione di prevenzione per favorire una crescita culturale in opposizione a qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

E torna in piazza anche il camper della Polizia di Stato per favorire momenti d’incontro offrendo il supporto di operatori specializzati, agevolando e promuovendo un contatto diretto con le potenziali vittime. “L’iniziativa della Polizia di Stato – si legge in una nota della Questura – si rivolge a tutti coloro che vorranno avere l’occasione di parlare con dei professionisti, anche solo per un consiglio. È infatti fondamentale la collaborazione di ogni cittadino per riuscire a prevenire con maggiore efficacia tali episodi di violenza”. Nei pomeriggi del 24 e 25 novembre e nella mattinata del 26 novembre il camper sosterà in piazza del Popolo a Latina.

Quattro sono le iniziative realizzate nel resto della provincia di Latina. Ad Aprilia, presso l’Istituto “Carlo e Nello Rosselli” di Via Carroceto snc, a partire dalle ore 09.00 di domani, giovedì 25 novembre 2021, si svolgerà il convegno “Questo non è amore… mai più violenza”, cui prenderanno parte, tra gli altri, il Prefetto ed il Questore, il Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Latina Dr.ssa Daria Monsurrò e, in videoconferenza, la Sindaca della città afghana di Maidanshahr Zarifa Ghafari, attivista per l’emancipazione femminile e per l’affermazione dei diritti delle donne in Afghanistan.

A Sabaudia, nella medesima giornata, alcuni operatori della Divisione Anticrimine della Questura incontreranno gli studenti dell’Istituto Superiore “Giulio Cesare” presso il Salone San Francesco.

A Formia, personale del Commissariato sarà presente all’incontro che si terrà nell’Aula Magna dell’Istituto Superiore “Gaetano Filangieri” con la Sostituta Procuratrice presso la Procura della Repubblica di Cassino, Marina Marra.

A Cisterna di Latina, gli esperti del Commissariato di polizia interverranno nel convegno che vede la presenza del Sindaco Valentino Mantini, di magistrati e operatori delle altre Forze dell’ordine.