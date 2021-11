Covid, 124 nuovi casi e nessun decesso. A Latina 37 nuovi positivi

LATINA – Un’altra giornata sopra i cento casi di covid per la provincia di Latina: nel bollettino del 20 novembre ne sono riportati 124 cn una prevalenza a Latina che ne registra 37. Per due pazienti si è reso necessario il ricovero. Non ci sono stati decessi

I casi sono emersi ad Aprilia 10, Castelforte 2, Cisterna di Latina 11, Cori 1, Fondi 7, Formia 10, Gaeta 3, Itri 3, Minturno 5, Roccasecca dei Volsci 1, Sabaudia 3, San Felice Circeo 4, Sermoneta 7, Sezze 9, Sonnino 4, Terracina 7. In tutto 37 i pazienti dichiarati guariti.

Le vaccinazioni si mantengono nello standard: 1.416 somministrazioni di cui la gran parte sono terze dosi (974) o seconde dosi (261). Il numero di chi ha deciso di aderire alla campagna vaccinale dopo un iniziale scetticismo è di 181 residenti sul territorio provinciale.