A Latina e Formia contro il covid “Ci si vaccina di domenica”

LATINA – In provincia di Latina contro il covid “ci si vaccina di domenica”. E’ questo il titolo di un’iniziativa open day promossa dalla Asl per il 28 novembre per incentivare la terza dose nelle categorie per le quali è già possibile fare il richiamo (trascorsi i 150 giorni dall’ultima). Presso i Centri Vaccinali della Ex Rossi Sud di Latina e del Centro Commerciale Itaca a Formia, domenica prossima, saranno disponibili in totale 400 dosi di vaccino Moderna che sarà somministrato alla popolazione con più di 40 anni che si presenterà senza prenotazione.