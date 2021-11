La Top Volley Cisterna ospita Vibo Valentia

CISTERNA DI LATINA – Sabato pomeriggio a Cisterna arriva il sestetto calabrese di coach Valerio Baldovin. La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia arriva in terra pontina dopo la sconfitta in casa di mercoledì sera contro Milano per 3-0. La Top Volley Cisterna, come gli avversari, ha tre punti in classifica e forte della bella vittoria di domenica a Verona è pronta a dare battaglia nell’incontro di sabato a partire dalle 18 presso il Palasport di via delle Provincie, valido per la quinta giornata del campionato di SuperLega Credem Banca. “Sicuramente sarà una partita da prendere con le pinze – queste le parole di Giacomo Raffaelli autore del punto gara con cui Cisterna ha portato a casa l’intera posta in palio a Verona – Vibo è una squadra molto quotata e costruita per far bene, al momento sta peccando un po’ di continuità ed è proprio da questo che nasce la nostra ambizione di cercare di portare a casa dei punti, se non proprio la vittoria. Scendiamo in campo con grandi stimoli, è una partita alla nostra portata. Giochiamo in casa e quindi c’è una voglia maggiore di fare risultato. La vittoria di Verona ci ha aiutato molto nel lavoro quotidiano e settimanale”.

Un match quello contro Vibo Valentia da cui i ragazzi di coach Fabio Soli devono cercare di strappare più punti possibili. “Obiettivo raggiungibile grazie anche al supporto del pubblico amico del Palasport”, dicono dalla società sportiva. I tagliandi per assistere all’incontro sono disponibili sul portale VivaTicket.it dove è possibile effettuare l’acquisto online, oltre alla normale vendita al botteghino dell’impianto sportivo di Cisterna.