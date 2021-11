Latina travolgente: 4-1 al Campobasso

LATINA – Un Latina Calcio 1932 vivace e determinato batte 4-1 al Francioni il Campobasso grazie alle doppiette di Carletti e di Sane. Rigore per i molisani nel recupero. Festeggia il club con il viceallenatore Daniele Bedetti in panchina al posto dello squalificato Di Donato, poco prima del match costretti a rinunciare a Jefferson per un risentimento muscolare. Gli allenamenti riprendono questa mattina all’ex Fulgorcavi in vista del match di sabato sempre al Francioni, dove arriverà il Messina. In conferenza stampa Bedetti ha voluto dedicare la vittoria al direttore sportivo Ermanno Pieroni scomparso nei giorni scorsi.

IL TABELLINO – Latina Calcio 1932 4 – 1 Campobasso

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Cardinali, Giorgini, Di Livio (27’ st Marcucci), Carletti (38’ st Rossi), De Santis, Barberini, Sane (38’ st Mascia), Tessiore (38’ st D’Aloia), Esposito, Nicolao (20’ st Atiagli), Ercolano. A disposizione: Alonzi, Celli. Allenatore: Bedetti.

Campobasso (4-3-3): Raccichini, Vanzan (16’ st Pace), Dalmazzi, Bontà, Ladu (27’ st Persia), Rossetti, Emmausso (16’ st Parigi), Tenkorang, Liguori (27’ st Martino), Fabriani, Magri. A disposizione: Zamarion, Coco, Sbardella, Nacci, Martino, Candellori, De Biase, Giunta, Persia, Vitali. Allenatore: Cudini.

Arbitro dell’incontro: Giorgio Vergaro di Bari.

Assistenti: Lorenzo Poma di Trapani e Emilio Micalizzi Palermo.

Quarto Ufficiale: Dario Madonna di Palermo.

Marcatori: 20’ pt Carletti (L), 45’ Sane (L), 22’ st Sane (L), 24’ st Carletti (L), 47’ st Rossetti (rig. C)

Ammoniti: 32’ pt Rossetti (C), 37’ pt Di Livio (L), 42’ pt Bontà (C), 36’ st Esposito (L)

espulsi: 14’ st Bontà (C)

Recuperi: 1’ pt; 4’ st.

Angoli: Latina Calcio 1932 2 Campobasso 4

Note: Spettatori totali 1020