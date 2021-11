Operazione “Ottobre rosso”, tre arresti a Latina

LATINA – Operazione “Ottobre rosso” da parte della Squadra Mobile di Latina che ha permesso di arrestare Gianluca Tuma, già condannato in passato per l’operazione Don’t Touch, Gino Grenga e Stefano Mantovano. Nove gli indagati per intestazione fittizia di beni ed estorsione. E’ in corso il sequestro di cinque società tra Latina, Terracina e San Felice Circeo e di beni per 500 mila euro. L’operazione è ancora in corso.