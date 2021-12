Oroscopo del giorno 27 Dicembre 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in opposizione con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia sarà difficile trovare la sintonia col partner e potreste dover prendervi una pausa per analizzare la vostra situazione. Per i single, non è un buon momento per i tentativi di riconciliazione che, se non accettati, vi farebbero del male inutilmente. Professionalmente, potreste essere incolpati da uno dei collaboratori per il vostro lavoro o comportamento. Non apprezzerete le sue osservazioni, tuttavia, la critica è costruttiva e vi consentirà il progresso e l’efficienza. Per quanto riguarda la salute dovreste adottare un’alimentazione più sana e cercate di fare un po’ di movimento.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 aprile – 20 maggio)

Marte è in trigono con la Luna nel vostro segno. Le relazioni di coppia sono basate sulla fiducia: le Stelle vi conferiscono una certa leggerezza per concedere al partner di prendere alcune decisioni o di scegliere per entrambi. Single: siete molto socievoli e disposti a tollerare di più il comportamento di una persona appena conosciuta. Professionalmente Marte vi aiuterà ad attraversare le barriere con facilità: disponete di grandi capacità comunicative condividendo le vostre opinioni. Per quanto riguarda la salute, La Luna vi porta una buona capacità di recupero, tuttavia non dovreste eccedere in attività che richiedono troppa energia.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, sono in arrivo novità importanti dal punto di vista affettivo: le Stelle sono favorevoli alle coppie che hanno progetti ben precisi per il futuro. I single saranno i protagonisti della giornata: Urano vi rende veramente irresistibili. A lavoro non ci saranno preoccupazioni reali. Tuttavia, siete un po’ troppo propensi a tenere per voi ciò che fate e nel lavoro di squadra questo atteggiamento può creare dispiacere nei colleghi. Per quanto riguarda la salute, la maggior parte di voi dovrebbe sentire un miglioramento, un piccolo aumento di energia. Per alcuni, non è ancora la condizione perfetta, ma tra qualche giorno si sentiranno meglio.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

La Luna è in quinconce con il Sole nel vostro segno. In coppia, siete più passionali del solito ed il partner non rimarrà indifferente al vostro cambiamento di atteggiamento. Single: avete adottato un approccio diverso e questo aumenta le possibilità di conoscere una persona interessante. Professionalmente gli aspetti planetari lavorano per la crescita: la prospettiva di evoluzione vi dà maggiore fiducia e vi permette di proiettarvi in un futuro migliore. Per quanto riguarda la salute, dovreste bilanciare le vostre energie: provate a trovare il giusto equilibrio tra il riposo ed il lavoro.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Giove è in congiunzione con Venere nel vostro segno. In coppia, il pianeta vi rende più teneri del solito: avete un rapporto stabile che scorre in modo naturale ed il partner apprezza l’attenzione in più. Single: vi sentite fortunati ed avete la possibilità di scegliere di vivere come volete. A lavoro, la giornata sarà confortante: siete dinamici e comunicativi e sarete in grado di capire meglio alcune situazioni ingombranti. Per quanto riguarda la salute, le Stelle aumentano la vostra gioia di vita: vi sentite carichi e pieni di entusiasmo.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

La Luna è in quadrato con Urano nel vostro segno e crea un clima di tensione all’interno delle relazioni sentimentali. In coppia, i vostri sbalzi di umore porteranno a discussioni contrastanti con il partner. Per i single, la giornata non sarà favorevole al romanticismo: sarete più freddi e distanti del solito. Questa situazione è transitoria e nei giorni a seguire sarete più disponibili. Professionalmente, sarà difficile condividere le altre opinioni: siete più critici del solito e niente sembra accontentarvi. Dovreste evitare discussioni importanti per non creare inutili dispute. Per quanto riguarda la salute, visto il vostro nervosismo, sarete al limite dell’esaurimento. Ricordatevi di rilassarvi per ritrovare la tranquillità.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 settembre – 22 ottobre)

La Luna è in quadrato con Urano nel vostro segno e individua un momento pericoloso per le coppie fragili: le divergenze si moltiplicheranno. Le coppie più stabili invece troveranno un buon compromesso per superare questa tempesta. Single: le Stelle vi invitano a godervi la vita e sostengono le vostre scelte. Professionalmente, non riuscite a concentravi ed il vostro lavoro sarà criticato. Dovreste evitare di prendere decisioni radicali ed aspettare pazientemente che finisca la giornata. Per quanto riguarda la salute, vi sentite sotto pressione e potreste diventare irritabili. Provate qualche seduta di relax per calmare il vostro nervosismo.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, abbandonerete le prese di posizione rigide per far spazio a maggiore disponibilità e dolcezza: gli slanci affettivi e passionali vi faranno bene e contribuiranno ad una vita gratificante, serena e mai monotona. Single: la vostra vita emotiva riceverà impulsi deliziosi da Marte e le possibilità di conoscere meglio alcune persone sono imminenti. A lavoro sarà un giorno abituale: non avrete nessun tipo di preoccupazione. Dal punto di vista della salute, siete in ottime condizioni: non superate certi limiti e potreste godere a lungo di un buon equilibrio tra il corpo e la mente.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Plutone è in risonanza dissonante nel vostro segno. In coppia, la riflessione e l’azione saranno i due poli che dovranno guidarvi in una giornata che potrebbe risultare faticosa. Vi accorgerete che sarà il modo migliore per evitare l’indecisione o l’impulsività che potrebbe farvi compiere gesti di cui poi vi pentireste. Single: la vostra suscettibilità potrebbe ritorcersi contro di voi. Professionalmente siete meticolosi e questo vi permetterà di proseguire con maggiore sicurezza nei vostri progetti. Per quanto riguarda la salute, non riuscite a gestire lo stress accumulato. Pensate alla possibilità di provare alcune sedute di meditazione: riuscireste a rilassare sia il corpo che la mente.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

La Luna è in trigono con Venere nel vostro segno. Per alcuni di voi sarà una giornata deludente dal punto di vista sentimentale: probabilmente state prendendo troppo sul serio una questione sulla quale vi siete impuntati. Ovviamente tutto questo vi sconvolge, ma ci sono buone possibilità che possiate andare avanti, molto più velocemente di quanto credete. A lavoro non dovreste lasciarvi sorprendere delle apparenze che sono spesso fuorvianti. A breve, potreste rendervi conto che siete stati ingannati. La giornata sembrerà di non finire più: vi sentite più stanchi del solito.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Giove è in congiunzione con Venere nel vostro segno. In coppia, la giornata sarà improntata sull’amore: sentimenti profondi e passione saranno i piatti prelibati di cui vi nutrirete con abbondanza. Single: l’aspetto astrale vi aiuterà molto se deciderete di esprimere i vostri sentimenti. Professionalmente saprete gestire al meglio i vostri obblighi e troverete anche il tempo per rivisitare alcune possibilità. Potreste avere un’idea vincente per lo sviluppo lavorativo. Per quanto riguarda la salute, passerete dei momenti tranquilli e rilassanti. Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

La Luna è in quadrato con Urano nel vostro segno. In coppia, alcuni cambiamenti di programma vi faranno innervosire. Siate pazienti e provate ad essere diplomatici nei discorsi col partner. Single: l’aspetto astrale vi rende intolleranti e sarebbe meglio rimandare alcune discussioni. A lavoro non ci vorrà molto per farvi irritare: siete troppo nervosi ed avete troppo da fare. Organizzate meglio le vostre faccende e cercate di evitare gli scontri diretti. Per quanto riguarda la salute, le Stelle influenzano le vostre emozioni in modo negativo. Avete bisogno di molta calma e di silenzio per lenire la vostra mente.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.