A Cisterna la sfida tra Top Volley e Prisma Taranto

CISTERNA – La Top Volley Cisterna torna in campo per l’anticipo dell’undicesima giornata di ritorno del campionato di SuperLega Credem Banca. La sfida è con la Gioiella Prisma Taranto domenica 23 gennaio alle 15.30 Si torna a giocare al Palasport di Cisterna dove i pontini vogliono riscattare il risultato della gara di andata in terra pugliese, quanto Taranto si era imposta per 3-1.

La Top Volley vuole ripartire e lasciarsi alle spalle la brutta esperienza dello stop forzato e tornare ad abbracciare i tifosi. In classifica i pontini sono attualmente decimi in classifica con 14 punti, mentre i pugliesi occupano una posizione in più con 15 punti.

I precedenti tra le due squadre sono 15 con 6 successi della formazione pontina e 9 per i pugliesi. Tre gli ex di turno tutti schierati con la Gioiella Prisma Taranto: lo schiacciatore Luigi Randazzo che ha giocato a Cisterna nella stagione 2020/2021; Giulio Sabbi in forza alla Top Volley per il campionato 2020/2021 e coach Vincenzo Di Pinto, che ha allenato i pontini nella stagione 2017/2018.

Il match verrà arbitrato da Cesare Stefano e Brancati Rocco. La partita tra Top Volley Cisterna e Gioiella Prisma Taranto verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma Volleyballworld.tv a partire dalle ore 15.30.