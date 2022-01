Latina, Coletta pronto a presentare il nuovo assessore all’Urbanistica

LATINA – Ha lasciato a lungo la “casella libera”, per poter consentire al centrodestra di entrare in giunta con una delega importante. Nessuno si è fatto avanti e domani, mercoledì 19 gennaio, alle 10, nella sala Calicchia del Comune di Latina, il Sindaco Damiano Coletta terrà una conferenza stampa per presentare il nuovo Assessore all’Urbanistica. Si tratta di una figura esperta, vicina al mondo dei professionisti del ramo. Di più se ne saprà domani.