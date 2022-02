Covid, 2123 casi, 10 ricoveri e un decesso. Pasticcio a Cisterna

LATINA – Sono 2123 (quasi il doppio di quelli registrati ieri) i nuovi positivi registrati nel bollettino della Asl di Latina, un dato stravolto da mancati inserimenti nella piattaforma regionale dei risultati di circa 1100 tamponi non notificati nel mese di gennaio e si trovano tutti nella casella di Cisterna. Il problema infatti riguarda un laboratorio di analisi che non ha trasmesso i dati alla Asl per tutto il primo mese del nuovo anno.

RICOVERI – E’ in aumento il numero dei ricoveri, in tutto 12 pazienti, di cui 10 trattenuti al Goretti e due trasferiti a Roma. Si registra anche il decesso di una donna di Spigno Saturnia di 64 anni con patologie pregresse e non vaccinata.

I casi sono emersi in 30 comuni, ad eccezione di Campodimele, Roccasecca dei Volsci e Sperlonga. Ad Aprilia 181, Bassiano 4, Castelforte 8, Cisterna di Latina 1069, Cori 23, Fondi 61, Formia 31, Gaeta 19, Itri 7, Latina 253, Lenola 7, Maenza 3, Minturno 37, Monte San Biagio 2, Norma 3, Pontinia 42, Ponza 2, Priverno 26, Prossedi 1, Roccagorga 9, Rocca Massima 5, Sabaudia 54, San Felice Circeo 25, Santi Cosma e Damiano 16, Sermoneta 15, Sezze 51, Sonnino 5, Spigno Saturnia 6, Terracina 86, Ventotene 1. Le guarigioni nelle ultime 24 H sono state 360.

Le vaccinazioni tra gli adulti sono in flessione: 2135 in tutto di cui ( 205 prime dosi, 752 seconde e 1178 booster).

bene le vaccinazioni pediatriche nei bambini tra i 5e gli 11 anni che sono state 249, con una flessione delle prime dosi che sono state 56.