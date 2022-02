Covid, attesa al Goretti per l’arrivo del Paxlovid

LATINA – Inizierà domani la distribuzione alle Regioni dei primi 11.200 trattamenti del nuovo antivirale per il covid prodotto dalla Pfizer e molto atteso per le sue prospettive di cura dei pazienti più a rischio. Sarà poi la Regione Lazio ad assegnare le dotazioni del farmaco agli ospedali del territorio e tra questi al Santa Maria Goretti di Latina dove c’è attesa per il nuovo strumento terapeutico.

ATTESA AL GORETTI – “Si chiama Paxlovid e speriamo di avere le prime forniture già questa settimana o al massimo la prossima – spiega la professoressa Miriam Lichtner che dirige la Uoc di Malattie Infettive del Goretti – Questo farmaco ha la caratteristica di avere un profilo di efficacia molte interessante soprattutto in alcune forme ed è facile da assumere. Sono pasticche che vengono consegnate al paziente e si prendono mattina e sera per cinque giorni. La particolarità di questi antivirali è che funzionano molto bene nella riduzione del rischio di ospedalizzazione e di morte nel paziente fragile, ma devono essere fatti molto precocemente. Il limite infatti non sono i 7-10 giorni degli anticorpi monoclonali, ma cinque giorni. Sarà quindi ancora più importante la segnalazione precoce dei casi da trattare”.

Il contratto, firmato dalla struttura commissariale per l’emergenza guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo, prevede la fornitura di complessivi 600.000 trattamenti completi nel corso del 2022, che saranno progressivamente distribuiti alle Regioni – non appena disponibili – secondo le indicazioni del Ministero della Salute e dell’Aifa.