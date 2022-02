LATINA – A distanza di un anno da “15”, il giovane rapper di Latina Onzay pubblica il suo nuovo brano. Si intitola “No One” ed è accompagnato da un video firmato da Francesco Calvani. “La musica mi da speranza e io vivo per questo/non so se posso farcela/ma crederò in me stesso”, rappa il ragazzo classe 2006 che ha girato all’ombra della Torre Pontina. L’annuncio sul suo profilo Instagram per il lancio del brano che ha autoprodotto e che è stato pubblicato su tutti i Digital Stores.