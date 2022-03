Basket, Benacquista vincente anche a Osimo contro Fabriano (79-87)

LATINA – Quinto successo consecutivo per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, che espugna il PalaBaldinelli di Osimo superando i padroni di casa della Ristoro Fabriano con il risultato di 79-87. Prosegue dunque il trend positivo per i nerazzurri nonostante la partenza faticosa.

Gli uomini di Coach Gramenzi si sono trovati a dover affrontare una partita difficile, ma sono stati bravi a trovare, con lo scorrere dei minuti, la giusta concentrazione, necessaria per poter portare a casa ulteriori due punti, che in questo momento del campionato per la Benacquista sono preziosi.

Quattro gli uomini in doppia cifra per il club latinense: Jackson e Fall sugli scudi con 18 punti ognuno, (per Aka anche 14 rimbalzi conquistati che valgono la doppia-doppia di giornata) segue Radonjic con 16 e Henderson con 13. Con questo successo la Benacquista raggiunge quota 22 punti in classifica, ma deve ancora continuare a lottare per raggiungere l’obiettivo prefissato.

La prossima gara, valevole per la venticinquesima giornata del Campionato di Serie A2 Old Wild West in programma alle ore 18:00 di domenica 3 aprile 2022 al PalaBianchini, tra i nerazzurri e la Stella Azzurra, in accordo con la società ospite è stata anticipata alle ore 18:30 di sabato 2 aprile sempre al PalaBianchini di Latina.