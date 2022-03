Boato nella notte ad Aprilia, prende fuoco un’ambulanza

APRILIA – Un boato avvertito in centro ad Aprilia ha allertato questa notte i residenti. Intorno all’1:30 in via Guarneville, un’ambulanza appena arrivata nel deposito ha preso fuoco. Il mezzo è andato completamente distrutto. Secondo le primissime informazioni dal mezzo ha iniziato ad uscire del fumo appena parcheggiata nei pressi di via dei Lauri, poi le fiamme e due bombole di ossigeno contenute all’interno sono esplose provocando il forte boato. Scattato l’allarme sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e i Carabinieri hanno svolto i rilievi, da quanto emerso le cause potrebbero essere attribuite ad un malfunzionamento della macchina. Nessuno è rimasto ferito