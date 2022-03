Ciclismo, a Borgo Santa Maria la seconda tappa del Giro dell’Agro Pontino

BORGO SANTA MARIA – Si svolgerà a Borgo Santa Maria la seconda tappa del Giro dell’Agro Pontino di Opes con il Trofeo Asd Nettuno. L’evento è in programma per domenica 20 marzo 2022 e costituirà un altro importante momento di condivisione sportiva per i tanti appassionati del settore. Ancora tantissimi corridori saranno impegnati nel consueto appuntamento domenicale, che ha preso il via lo scorso 13 marzo e che ci accompagnerà fino al mese di ottobre. Dopo il successo del X Memorial Peloso diretto dal Peloso Team di Latina, sarà la volta di un’altra storica società, la Asd Nettuno che metterà in campo tutta la sua esperienza per la riuscita della gara.

“L’asd Nettuno – spiegano dalla commissione ciclistica Opes – è un’altra società portante e consolidata da tempo nel nostro circuito. Ci auguriamo senz’altro che sia una gara con numerosi partecipanti, a premio della fiducia dimostrata in tutti questi anni. Saremo in quel di Borgo Santa Maria – concludono – in un circuito oramai conosciuto e vicino al mare e proprio per questo, potrà nascondere insidie soprattutto legate al vento”.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici di gara, sarà un tracciato di 70 km, suddiviso in giri da 10 km l’uno da ripetere per 7 volte. Il luogo del ritrovo sarà a Latina, presso Borgo Santa Maria alle ore 7.30, con partenza fissata alle 9. Il percorso con il passaggio del serpentone colorato, interesserà Strada Astura, Strada Alta, Strada Provinciale 106b e Via Santa Maria.

“Siamo molto soddisfatti dell’esordio del circuito – commenta Daniele Valerio presidente del Comitato Provinciale Opes Latina – Un appuntamento di grande richiamo che ha saputo canalizzare l’attenzione su una gara coinvolgente e partecipata. Un ottimo riscontro in termini organizzativi e anche tanto entusiasmo di chi dall’esterno ha potuto ammirare la corsa per le strade di Latina. Siamo certi – conclude – che tutto l’impegno profuso per l’organizzazione del Giro dell’Agro Pontino, porterà sempre nuovi successi. Per questo voglio ringraziare in anticipo tutte le società aderenti, i ciclisti e coloro che si adoperano per la riuscita di ogni appuntamento. In bocca al lupo per la gara di domenica”.

Per non perdere tutti gli sviluppi di gara è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su www.opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.