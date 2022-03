Covid, 1032 nuovi casi e tre pazienti ricoverati tra Latina e Roma  

LATINA – Sono 1032 i nuovi casi positivi a Latina e provincia emersi da circa 4300 tamponi per un tasso di positività sopra il 23%. Il bollettino della Asl di Latina non segnala decessi, mentre i ricoveri sono stati tre, un paziente ospedalizzato al Goretti e due trasferiti a Roma. Tra i fragili, anche vaccinati, e tra i non vaccinati si registrano ancora casi gravi.

Sale ancora il numero dei nuovi positivi a Latina, oggi nel bollettino ne sono riportati 274, 165 i casi ad Aprilia, seguita da Formia con 86 nuovi positivi. I nuovi casi sono emersi in 31 comuni su 33 con numeri alti anche a Terracina, Fondi e Cisterna rispettivamente con 64, 60 e 54 contagi emersi nelle scorse 24 ore.