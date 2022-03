Covid, 432 casi positivi e nessun decesso a Latina e provincia

LATINA – Sono 432 i casi positivi emersi nelle ultime 24 ore a Latina e provincia. Due i pazienti ricoverati, uno al Goretti e uno trasferito fuori provincia. Sul bollettino della Asl del 6 marzo non risultano decessi. I positivi sono in lieve discesa rispetto al dato di ieri, ma comunque nella media del periodo, così come i ricoveri. Si conferma la discesa dei decessi.

I tamponi eseguiti nelle scorse 24 ore sono stati 2400 circa per u tasso di positività di poco superiore al 17%. Latina torna sopra i 100 casi a 113, il doppio di Aprilia il cui dato appare in flessione più marcata e oggi registra 53 nuovi positivi seguita da Formia con 33.

Le vaccinazioni negli adulti sono state 672 in totale di cui 32 prime dosi. Il sabato e la domenica si somministrano anche le vaccinazioni pediatriche che nelle ultime 24 ore sono state 175 di cui 16 prime dosi.