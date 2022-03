Covid, 729 casi e cinque decessi a Latina e provincia

LATINA – Sono 719 i nuovi casi positivi a Latina e provincia, in aumento rispetto a ieri, emersi da circa 3700 tamponi per un tasso di positività che va oltre il 19%. Ma è il dato dei decessi a pesare di più: sono stati cinque i pazienti morti per covid nelle ultime 24 ore, tutti con patologie pregresse. Il bollettino della Asl di Latina ne registra due a Sabaudia, un uomo e una donna, un paziente ad Aprilia, un uomo di Minturno e una donna di Terracina. Il totale dei decessi per covid da inizio pandemia ad oggi, in provincia di Latina, sale a 821.

A Latina il dato di contagi più elevato: 155 nuovi positivi seguita da Terracina con 73, 65 a Formia, 63 ad Aprilia e 60 a Fondi. Si segnala anche il dato di Sezze con 42 nuovi casi. I nuovi guariti cono 231.

I pazienti ricoverati nelle ultime 24 ore sono in totale 6 di cui 2 al Goretti e quattro trasferiti in altri ospedali della Regione Lazio.

Le vaccinazioni nelle ultime 24 ore sono state 501 nei soli adulti, di cui 23 prime dosi, 129 seconde, 229 terze e 20 quarte dosi.