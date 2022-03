Covid, 787 nuovi positivi e nessun decesso

LATINA – Sono 787 oggi i nuovi casi di covid a Latina e provincia emersi da circa 4500 tamponi per un tasso di positività al 17,7 %. I ricoveri al Goretti sono stati due, la pressione ospedaliera appare fortemente alleggerita soprattutto in pronto soccorso dove l’Obi, l’osservazione breve intensiva, trasformata durante la fase più acuta dell’emergenza pandemica, in un vero e proprio reparto covid, torna alla sua funzione primaria.

Il bollettino della Asl di Latina di oggi non riporta decessi.

Sul totale generale dei casi emersi nelle ultime 24 ore pesa il dato del capoluogo con i suoi 174 contagi. Oltre la metà dei nuovi positivi di oggi appare concentrata, oltre che nel capoluogo, nei comuni di Aprilia con 94 positivi, Terracina con 85 e Fondi con 68.

Anche negli hub pontini sono cominciate le somministrazioni delle quarte dosi di vaccino contro il covid per superfragili e immunodepressi. In totale, nelle ultime 24 ore, le vaccinazioni negli adulti sono state 515 di cui solo 26 prime dosi e quarte dosi.