Covid, altri 858 casi e un decesso a Formia

LATINA – Dopo l’esplosione di casi registrata ieri e mentre si attendono i risultati sui tamponi inviati allo Spallanzani per il sequenziamento del virus, per accertare l’eventuale presenza della variante Omicron 2 (attualmente prevalente), oggi si registrano 858 nuovi positivi a Latina e provincia, due sono stati i pazienti ricoverati e una donna è deceduta nelle ultime 24 ore all’ospedale Goretti. I nuovi positivi sono emersi da circa 4200 tamponi ( metà quelli eseguiti nelle farmacie aderenti alla rete dello screening e metà dalla Asl) per un tasso di positività che resta sopra il 20%.

La paziente che non ce l’ha fatta aveva 83 anni ed era di Formia. Con lei i decessi di pazienti pontini che hanno contratto il covid salgono a 826.

Latina supera i 200 casi con 217 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e Aprilia invece i 100, con 115. Alto anche il numero di contagi emersi a Fondi che sono stati 84 nelle ultime 24 ore.