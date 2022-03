Disagio giovanile, a Latina quattro tentativi di suicidio tra gli under 17 in tre mesi

LATINA – A Latina quattro ragazzi minorenni hanno tentato il suicidio da gennaio ad oggi. Sono i casi emersi all’attenzione dell’Ufficio Minori del Comune di Latina. Un dato drammatico che insieme con altri ha spinto l’assessora al Welfare del Comune di Latina, Francesca Pierleoni a decidere di affrontare con decisione e urgenza il tema del disagio giovanile.

“Un dato che sta crescendo in maniera esponenziale con un aumento del 200% negli adolescenti fino ai 14 anni. Un malessere che la pandemia ha solo accelerato e reso evidente, ma che i ragazzi già mostravano”, spiega l’assessora.

Il primo passo è stato studiare un protocollo d’intesa che sarà firmato nelle prossime settimane tra l’ente locale e il Garante per l’Infanzia e l’adolescenza della Regione Lazio, rappresentato dalla dottoressa Monica Sansoni, per la costituzione di un tavolo interistituzionale: “Con noi e il Garante saranno presenti a questo tavolo anche la scuola, le forze dell’ordine, la Asl. L’obiettivo è calendarizzare e sistematizzare una serie di eventi di informazione e sensibilizzazione, rendendo il più capillare possibile la nostra presenza in tutti gli istituti scolastici del territorio. Affronteremo i fenomeni che attraversano i giovani, per esempio quello delle baby gang che abbiamo più volte visto in azione in piazza San Marco”. Si pensa anche ad uno sportello di ascolto per giovani e genitori.

La bozza di accordo con il Garante e le possibili azioni sono stati illustrati ieri nella Commissione Welfare presieduta dal consigliere Alessio Pagliari.

L’assessora Pierleoni ne ha parlato in radio

“Purtroppo anche il nostro territorio – dichiara il Presidente della Commissione Alessio Pagliari – non è immune da questo fenomeno. Il tema è molto sentito da tutti i commissari. Il lavoro da fare è tanto, si comincerà con l’analisi dei dati statistici e l’audizione di coloro che in prima linea, e a vario titolo, affrontano quotidianamente il disagio giovanile. Saranno a breve programmati dei convegni specifici per formare ed informare i cittadini, oltre alla redazione di apposite mozioni per indirizzare l’Amministrazione ad intraprendere le migliori e più idonee scelte politiche. Come Presidente di Commissione — conclude Alessio Pagliari – vorrei ringraziare tutti i commissari per l’impegno profuso finora, abbiamo molti temi da trattare ed approfondire nei vari ambiti di competenza della commissione.”