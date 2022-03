Emergenza sanitaria, raccolta medicinali nelle farmacie

Dal 9 al 16 marzo è attiva la raccolta nelle Farmacie della Provincia di Latina a sostegno della CRI (vale per tutti i Comitati della Provincia) per l’Emergenza Ucraina, dove è possibile acquistare farmaci e materiale sanitario e donarli alla Croce Rossa Italiana. Si tratta di un’iniziativa di Federfarma Latina, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Latina e Coop. FARLA, in collaborazione con i Comitati pontini della CRI (Latina, Aprilia, Fondi, Itri e Sud Pontino) e con il Comitato Regionale Lazio della Croce Rossa. Il materiale raccolto verrà inviato con i convogli umanitari organizzati dalla Croce Rossa Italiana su richiesta della Croce Rossa Ucraina. Infatti, l’azione della CRI è portata avanti in stretto coordinamento con le società nazionali e gli organismi internazionali della Croce Rossa affinché via sia la certezza che gli aiuti arrivino sul posto e siano realmente distribuiti ai bisognosi. Sarà possibile scegliere i farmaci, i dispositivi medici e articoli sanitari all’interno di una lista già prefissata, disponibile nelle singole farmacie. Da parte dei presidenti dei Comitati CRI va il ringraziamento al presidente dell’Ordine dei Farmacisti pontini, Roberto Pennacchio, e al presidente di Federfarma Latina, Salvatore Farina, per la solidarietà che con i loro colleghi stanno mostrando a favore delle persone colpite dalla guerra in Ucraina.