Grotta Guattari e centro storico di San Felice protagonisti delle Giornate Fai di Primavera

CIRCEO – E’ a San Felice Circeo, tra gli eccezionali ritrovamenti di Grotta Guattari e i fascinosi scorci di uno dei più bei borghi d’Italia, che la Delegazione Fai di Latina ha scelto di guidare i visitatori in occasione della trentesima edizione delle Giornate Fai di Primavera. Un percorso, quello proposto, che rivela lo splendido paradosso del nostro territorio: attraversato da una bellezza così profondamente nostra ma ancora nascosta, a tratti misteriosa, in grado di definire chi siamo, di ricordarci i misteriosi intrecci che hanno dato forma alle nostre origini.

I giovani Ciceroni saranno felici di presentare i nuovi, recentissimi scavi ancora in corso, che stanno infatti consentendo agli studiosi di aprire un varco in un passato lontanissimo, rimasto sigillato per 60.000 anni: scoperta solo nel 1939, Grotta Guattari, grazie alla la Soprintendenza archeologica di Frosinone e Latina, in collaborazione con l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, non sta mancando, ancora oggi, di offrire scoperte sensazionali, secondo cui il noto cranio fossile di Uomo di Neanderthal starebbe in buona compagnia con reperti fossili di altri nove uomini, di elefante, di rinoceronte, di orso delle caverne e di uro, il grande bovino estinto.

Nel cuore del borgo sarà possibile salire sulla Torre dei Templari, che qui hanno lasciato una suggestiva traccia del loro passaggio, visitare gli interni del Palazzo Baronale, con le sue sale che raccontano il nostro territorio ma lasciano intravedere anche l’eco di una speciale storia d’amore, quella tra il Principe Poniatowski e sua moglie Cassandra Luci. E poi, passeggiando tra i vicoli del centro storico, rimanere incantati dal panorama di Vigna La corte, scoprire il paesaggio della Villa dei quattro Venti, o la storia degli incredibili affreschi nascosti nella Chiesetta della Madonnella, o ancora ammirare i reperti sistemati nella piccolissima Mostra dei reperti del mare.

Ad accogliere e guidare i visitatori con il loro entusiasmo saranno 160 Apprendisti Ciceroni provenienti da Latina, Cisterna e Terracina, con i licei Ramadù, Alighieri, Manzoni e Da Vinci e l’Istituto Tecnico Vittorio Veneto, insieme ai volontari della Delegazione e del Gruppo Giovani del Fai di Latina.

Ringraziamenti speciali vanno alla Soprintendente arch. Maria Grazia Filetici, che ha consentito alla Delegazione di aprire Grotta Guattari e al Sindaco Giuseppe Schiboni, che ci ha simbolicamente dato le chiavi di San Felice Circeo, permettendo tra gli altri di ammirare il restauro appena concluso alla Chiesa della Madonnella e di entrare letteralmente nel suo studio, dove sarà possibile scoprire un affresco del promontorio risalente al 1800.

Un doveroso ringraziamento anche alla Protezione civile che garantirà un prezioso supporto agli apprendisti Ciceroni e ai volontari della Delegazione di Latina ai fini del rispetto delle norme anti Covid.

Di seguito i 4 percorsi disponibili per le prenotazioni su www.giornatefai.it:

– Il Centro Storico e Bastioni di Vigna la Corte

– Palazzo baronale, lo Studio Elsa De Giorgi, la Torre dei Templari, e la Mostra dei Reperti del Mare

– La Chiesetta della Beata Vergine della Pietà detta “La Madonnella”

– la Grotta Guattari e l’uomo di Neanderthal

Domenica 27 alle ore 10,00 si avrà la possibilità di ammirare il meraviglioso contesto naturalistico nel quale è incastonata la città, attraverso una passeggiata sul promontorio guidata dalla dott.ssa D’Andrassi e dal dott. Ceruleo che ringraziamo per la collaborazione.