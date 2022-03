LATINA – I Vigili del fuoco di Latina sono intervenuti ieri nel territorio di Itri con un elicottero per mettere in salvo un cavallo che era finito in una zona impervia e che non riusciva più a scendere dal dirupo. Grazie all’intervento del Drago vf 141 proveniente dal reparto volo VVF di Ciampino che, in supporto alla squadra territoriale vvf di Gaeta, l’animale è stato messo in salvo. Sul posto anche il proprietario e il veterinario.