APRILIA – Il liceo Antonio Meucci di Aprilia diventa “plastic free” e mette al bando le bottigliette d’acqua. L’istituto guidato dalla dirigente scolastica Laura De Angelis ha ottenuto un importante finanziamento regionale grazie al progetto presentato nel 2019 per ridurre al massimo l’utilizzo della plastica monouso nella scuola, agendo sul cambiamento delle abitudini di acquisto da parte degli alunni e del personale scolastico e sulla valorizzazione delle filiere di riuso, recupero e riciclo.

Il progetto è stato ritenuto meritevole di finanziamento da parte della Regione e nei giorni scorsi il liceo Meucci ha potuto installare tre erogatori di acqua, due al plesso A e uno al plesso B, collegati direttamente all’impianto idrico. Gli erogatori forniscono acqua di qualità elevata dal punto di vista della microfiltrazione. Sempre grazie ai fondi regionali, ogni studente e insegnante sta ricevendo in dotazione le borracce da 0.5 litri, così da eliminare definitivamente l’utilizzo delle bottigliette usa e getta in plastica all’interno dell’istituto.

«La vittoria del bando regionale è frutto di un bel lavoro di squadra fatto dalla scuola – spiega la dirigente Laura De Angelis – per questo voglio ringraziare il Consiglio di Istituto, il prof. Agnoloni che non insegna più nel nostro liceo, la Provincia di Latina nella persona del geometra Rossella Garrisi che ha provveduto agli allacci all’impianto idrico, e tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato. L’iniziativa, oltre a rappresentare un risparmio economico per studenti e docenti, stimola lo sviluppo di una coscienza ecologica quantomai fondamentale oggigiorno».