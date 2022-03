Il sindaco Coletta incontra il ministro della Salute Roberto Speranza

LATINA – Il sindaco di Latina Damiano Coletta ha incontrato a Roma il Ministro della Salute Roberto Speranza con il quale ha fatto il punto sulla pandemia da Covid-19 convenendo sulla necessità di non abbassare la guardia della prudenza una volta usciti dalla fase emergenziale. “Il colloquio ha rappresentato l’occasione per parlare del progetto del nuovo ospedale di Latina, che prevede una linea di finanziamento nell’ambito di un accordo con la Regione Lazio. Su questa opera il Ministro della Salute ha assicurato la massima attenzione, considerando l’importanza strategica e l’impatto che avrà su tutto il territorio pontino. Abbiamo inoltre dialogato della proposta, apprezzata dal Ministro, di istituire la figura dello psicologo di base a supporto dei medici di medicina generale. Il bonus psicologo è senza dubbio una misura utilissima ma credo che sia necessario andare oltre con l’istituzione di una figura inserita in maniera sistemica nel Servizio Sanitario Nazionale. La pandemia ha messo in luce situazioni di fragilità diffuse soprattutto tra i più giovani ed è compito della politica fornire strumenti di supporto che non siano più occasionali ma strutturali. Il Ministro si è mostrato disponibile a ragionare sulla possibilità di inserimento dello psicologo di base nell’ambito dei Distretti e delle Case di Comunità. L’obiettivo ora è di organizzare un nuovo incontro con il Ministro Roberto Speranza, questa volta in pubblico, in cui verranno toccati tutti questi temi. Per l’occasione, sarebbe molto interessante organizzare anche un sopralluogo presso il sito in cui sorgerà il nuovo ospedale di Latina”, conclude Coletta.