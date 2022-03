Incidente mortale all’Acciarella, la vittima è Italo Giardino

LATINA – Incidente mortale, questa notte, in località Acciarella, alle porte di Latina. Forse per un malore un 49enne alla guida di una Renault Clio ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada e schiantandosi contro il parapetto di un ponte. I vigili del fuoco al loro arrivo hanno trovato l’auto immersa in parte nel canale che costeggia la strada e quando hanno estratto il conducente dalle lamiere era ormai privo di vita. La vittima è Italo Giardino.