Incidente mortale questa notte sulla via Appia nel territorio di Sezze

SEZZE – E’ Manuel Fasolilli la vittima del gravissimo incidente stradale avvenuto questa notte intorno alla mezzanotte sulla via Appia, nel territorio di Sezze, nei pressi della Migliara 45. Per cause in corso di accertamento due auto, una Golf e una Cinquecento, si sono scontrate frontalmente e per il 31enne di Sezze alla guida della Golf, non c’è stato niente da fare. Feriti anche gli occupanti dell’altra auto, un ragazzo e una ragazza di Sezze Scalo, che sono stati portati in ospedale in codice rosso dai sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e la Polizia Stradale di Aprilia che ha chiuso la strada per svolgere i rilievi. Secondo una primissima ricostruzione, la Golf, diretta verso Terracina, avrebbe invaso l’altra corsia finendo contro la 500 che arrivava dal senso di marcia opposto.