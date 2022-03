La Top Cisterna nella tana della Lube Civitanova

CISTERNA DI LATINA – La Top Volley Cisterna si prepara ad affrontare mercoledì 2 marzo alle 20,30 la Cucine Lube Civitanova nel recupero della nona giornata del girone di ritorno del campionato di SuperLega. La squadra pontina allenata da coach Fabio Soli è reduce dalla vittoria in trasferta contro Modena dove si è imposta 3-2 davanti il pubblico del Pala Panini nel tempio del volley. La Top Volley Cisterna, in classifica è a 24 punti ed occupa l’ottava posizione in classifica insieme a Verona. La Lube, seconda forza del campionato, è a quota 48 punti insieme a Trento. L’appuntamento all’Eurosuole.

“Di fronte a noi, già subito un’altra prova tosta come la trasferta di Civitanova dove andremo con qualche pensiero positivo in più e qualche preoccupazione in meno. Questo spero ci permetta di vivere un’altra grande serata, che a prescindere dal risultato deve essere condita da una nostra ulteriore buona performance – commenta il tecnico della formazione pontina Fabio Soli – Proseguire in questo finale di campionato, che ci sta vedendo protagonisti di una serie di buone prestazioni e di buoni risultati. Questo gruppo lo merita ampiamente, visto un po’ le sfortune e i grandi sacrifici che è stato disposto a fare durante tutta la stagione”.

“I tanti anni con il club laziale sono una parte importante della mia carriera, mi fa molto piacere per la società e i tifosi che Cisterna stia lottando per un posto nei Play Off. In SuperLega non ci sono mai partite facili, soprattutto ora perché tutti i team si giocano qualcosa di importante e non mollano mai – assicura l’ex capitano della Top Volley, Daniele Sottile , ora nel team della Lube – Per noi sarà una gara complicata, come quella di domenica a Taranto. Dovremo avere un buon approccio e fare molta attenzione. Questo è un torneo difficile, ma abbiamo fatto il callo alle difficoltà e cercheremo di dare tutto!”.

Cisterna e Civitanova si sono affrontate 56 volte nel massimo campionato italiano con 9 successi per la formazione pontina e 47 per i marchigiani. Tra gli ex nomi di grande livello, con la casacca bianco blu Michele Baranowicz che ha giocato per la Lube nelle per due stagioni dal 2013 al 2015. In forza al team campione d’Italia il palleggiatore Daniele Sottile con la Top Volley per 11 stagioni, dal 2010 al 2021, Ivan Zaytsev nel campionato 2007/2008; Luciano De Cecco in bianco blu nella stagione 2008/2009 e coach Gianlorenzo Blengini allenatore della Top Volley nel campionato 2014/2015

La partita tra la Top Volley Cisterna e la Cucine Lube Civitanova verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma Volleyballworld.tv a partire dalle 20.30, in radio su Antenne Erreci, raggiungibile in Fm sui 97.3 e in streaming su www.radioantenne.it oppure tramite app gratuita dagli store Apple e Android.