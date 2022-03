L’area verde di via Goya a Latina da bene confiscato a bene di tutti

LATINA – Si è tenuta questo pomeriggio l’inaugurazione dell’area verde di Via Goya, un bene confiscato alla mafia che è stato restituito alla collettività. L’evento in occasione della “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle Vittime Innocenti delle mafie”.

Insieme al Sindaco Damiano Coletta, erano presenti il Prefetto Maurizio Falco, l’Assessore al Verde Pubblico e al Patrimonio Dario Bellini, il Presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio Gianpiero Cioffredi, la Consigliera provinciale Valeria Campagna su delega del Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli e il Dirigente scolastico dell’Istituto di istruzione superiore “San Benedetto” Aldo Di Trocchio.

