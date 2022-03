Covid, 727 nuovi casi e due decessi a Itri e Terracina

LATINA – Sono 727 oggi i nuovi casi di covid a Latina e provincia emersi da circa 4500 tamponi per un tasso di positività al 16%. Quattro i pazienti ricoverati e due i decessi registrati al Goretti. Si tratta di un uomo di Terracina di 79 anni e di una donna di Itri di 85 anni. Il totale dei decessi da inizio pandemia sul territorio provinciale di Latina sale così a 809.

A Latina sono emersi nelle ultime 24 ore 166 nuovi casi, ad Aprilia 118, tutti sotto i cento gli altri comuni del territorio con i seguenti contagi: Bassiano 2, Campodimele 6,Castelforte 2, Cisterna di Latina 24, Cori 16, Fondi 27, Formia 55, Gaeta 15, Itri 12, Lenola 4, Maenza 9, Minturno 31, Monte San Biagio 9, Norma 13, Pontinia 12, Ponza 3, Priverno 42, Roccagorga 4, Roccasecca dei Volsci 2, Sabaudia 23, San Felice Circeo 14, Santi Cosma e Damiano 12, Sermoneta 12, Sezze 35, Sonnino 11, Sperlonga 2, Spigno Saturnia 5, Terracina 40.

In stallo la campagna vaccinale : solo 28 prime dosi negli adulti e nessuna nella fascia pediatrica. Da oggi il via anche alla somministrazione del vaccino Novavax a Latina e Formia.

Intanto il mese di febbraio si è chiuso con poco meno di 20mila nuovi positivi in provincia di Latina, oltre 16.600 in meno rispetto al dato dell’intero mese di gennaio, che aveva contato in totale 36.459 casi. La curva dunque appare in flessione su base mensile, ma la discesa è ancora lenta e non si traduce purtroppo in un calo dei decessi. Febbraio infatti ha fatto registrare ancora un numero altissimo di vittime del covid, 52. Per quanto riguarda i ricoveri, il mese di febbraio ha fatto contare 138 ricoveri, mentre a gennaio erano stati 182.